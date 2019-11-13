Anlamlı bağışa anlamlı ziyaret

TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a desteklerinden dolayı teşekkür mektubu takdim edildi.



Palandöken Belediye Başkanı Sunar'a TSK Mehmetçik Vakfı'ndan anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Albay Alparslan Eryılmaz, Başkan Muhammet Sunar'ı makamında ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.



BİR OTURUM MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANMIŞTI



Albay Alparslan Eryılmaz, "Barış Pınarı Harekatı " kapsamında Palandöken Meclisinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısındaki oturum ücretlerinin ; terörle mücadele eden, vatanı, bayrağı ve milleti için canını vermekten çekinmeyen kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Başkan Sunar'a teşekkür mektubu takdim etti.



MECLİSİMİZİN ALMIŞ OLDUĞU BİR KARARDI



Geçtiğimiz ay Palandöken Belediyesi'nin olağanüstü meclis toplantısında MHP Meclis üyelerinden Fahrettin Osman Kızılkaya'nın önerisi üzerine kabul edilen oylama sonucu ile oturum ücretlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlandığını ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Sunar, kahraman şehit askerlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin bizlere emanet olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Geçtiğimiz ay meclis toplantısında alınan karar bizleri son derece memnun etti. Milletimizin duası her zaman askerlerimizle. Vatanı, bayrağı uğruna şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Onların bizlere emaneti olan ailelerine destek olmak hepimizin öncelikli görevlerindendir. ve bu mektubu meclis üyelerimizle AK Parti Palandöken Meclis Üyesi Arif Sönmez, MHP Palandöken Meclis üyesi Fahrettin Osman Kızılkaya ve İYİ Parti Palandöken meclis üyesi Sebeki Yılmaz ile birlikte kabul ediyor ve bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM