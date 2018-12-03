Beşiktaşlı oyuncular ısınma çalışmalarına, "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların açtığı anlamlı pankart tribünlerden alkış aldı.
Taraftardan büyük destek
Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park
tribünlerini tamamen doldurdu. Takımlarına çok büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma
ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.
Bu arada Ampute Milli Futbol
Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak
da karşılaşmayı tribünden izledi.
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03 Aralık 2018 Pazartesi 07:47