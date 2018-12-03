03 Aralık 2018, 07:47
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Anlamlı Pankart

Anlamlı Pankart

Beşiktaşlı oyuncular derbiye, “Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım” yazılı pankartla çıktı.



Beşiktaşlı oyuncular ısınma çalışmalarına, "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların açtığı anlamlı pankart tribünlerden alkış aldı.

Taraftardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu. Takımlarına çok büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.

Bu arada Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.

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