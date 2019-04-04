Anlaşmasız Bir Brexit İhtimali Çok Düşük"

– Birleşik Krallık
Sağlık Bakanı Matt Hancock Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği
'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.
Hancock anlaşmasız bir Brexit'in, parlamentonun 12 Nisan tarihine dek bir anlaşma üzerinde anlaşılamaması durumunda Theresa May
'in Avrupa Birliği'nden Brexit termin süresini uzatmak durumunda bırakacak yasa tasarısının onaylaması üzerine "olası bir çözüm olmadığını" söyledi. Tasarının yasalaşması için Lordlar Kamarası'nda da onaylanması gerekiyor.
fahrettin koca, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi
Kaynak: DHA