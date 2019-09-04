Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlar oylamayı kazandı

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma planını engellemek isteyen milletvekillleri Avam Kamarası'ndaki kritik oylamayı kazandı. Oylamayı kaybeden Johnson erken seçim sinyali verdi.İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) nasıl ayrılacağı konusundaki belirsizlik sürerken, AB'den anlaşmasız ayrılma sürecini engellemek isteyen milletvekillleri Avam Kamarası'ndaki kritik oylamayı kazandı.



Oylamada 21'i Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'den olmak üzere muhalifleri destekleyen 328 milletvekili 301 oya karşı Brexit sürecinin kontrolünü ele aldı. Oylama, Başbakan Boris Johnson açısından bir yenilgi oldu. Johnson, oylamanın ardından kendisi ve partisinin geleceğini de tehlikeye atabilecek erken seçim çağrısında bulundu. Johnson, "Aslında seçim istemiyorum ama eğer milletvekilleri anlamsız bir şekilde Brexit'in gerçekleşmesini geciktirirlerse, başka çare kalmayacak" açıklamasını yaptı. Ancak Johnson'ın erken seçime gidebilmesi için parlamentonun üçte ikisinin onayı gerekiyor.



Hükümetin karşı çıkmasına rağmen, 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı engellemeyi öngören tasarının bugün parlamentonun gündemine gelmesi bekleniyor. Tasarı, Brexit anlaşmasının 19 Ekim'e kadar kabul edilmemesi halinde, Başbakan Johnson'ın AB'ye Brexit tarihinin ertelenmesi için başvuruda bulunmasını öngörüyor. Tasarı Avam Kamarası'nda onaylandığı takdirde, Lordlar Kamarası tarafından da onaylanması gerekiyor.



Tasarı onaylansa dahi 31 Ekim 2019 tarihinde anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmemesi ve bir erteleme alınabilmesi için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.



Başbakan Johnson, daha önce defaatle dile getirdiği gibi, 31 Ekim 2019 tarihinde anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmak istiyor. Johnson'ın, anlaşmasız bir ayrılıkla AB'den imtiyazlar elde etme planlarına ise Brüksel'den şu ana dek ret cevabı geldi.



Öte yandan Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Avrupa yanlısı Liberal Demokratlar'a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.



dpa,AP/SB,JD



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Kaynak: Deutsche Welle