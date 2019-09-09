Haberler» Güncel» Haber

Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı.

09.09.2019 17:46 Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı.
Muhalefet patilerinin, iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarı, bugün Kraliçe'nin onayını alarak yasalaştı.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve üst kanadı Lordlar Kamarası tasarıyı geçen hafta onaylamıştı.
Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.
AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.
Ancak İngiliz basınının hükümet içi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Başbakan Boris Johnson, bu yasayı uygulamamak için direnmeyi ve fiili durum yaratarak ülkeyi 31 Ekim'de AB'den ayırmayı planlıyor.
Johnson'ın bu yolu seçmesi halinde milletvekillerinin konuyu yargıya taşıması ihtimali bulunuyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:21   Hatay emniyet müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)
18:20   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19   Pendik'te otomobil gecekondunun bahçesine uçtu
18:18   Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
18:18   Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
18:18   Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı
18:18   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)