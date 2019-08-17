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Anlaşmasız Brexit önlenebilir mi: Johnson'ın başbakanlığı sonrası Brexit'te 'İngiliz oyunları'

Johnson'ın 'Sert Brexit' olarak adlandırılan AB'den anlaşmasız çıkış gerçekleştireceğini ısrarla söylemesinin Brüksel'i yeni bir anlaşma müzakere etmeye zorlama stratejisinden ibaret görenler de var ancak tarih yaklaştıkça bunun gerçeğe dönüşmemesi için yapılabilecek şeylerin sayısı azalıyor.

17.08.2019 08:48 Anlaşmasız Brexit önlenebilir mi: Johnson'ın başbakanlığı sonrası Brexit'te 'İngiliz oyunları'
İngiltere'de eski başbakan There May'in istifasının ardından muhafazakar partinin liderlik koltuğuna oturan Boris Johnson'ın 31 Ekim tarihinde anlaşmasız şekilde de olsa kesinlikle ülkesini Avrupa Biriği'nden (AB) çıkaracağını her fırsatta tekrarlaması siyasi gruplar arasında da panik havası oluşturdu.

Johnson'ın 'Sert Brexit' olarak adlandırılan bu çıkış şeklini hayata geçireceğini ısrarla söylemesinin AB'yi yeni bir anlaşma müzakere etmeye zorlama stratejisinden ibaret görenler de var ancak tarih yaklaştıkça bunun gerçeğe dönüşmemesi için yapılabilecek şeylerin sayısı azalıyor. Çıkış tarihi ertelenmediği takdirde bir genel seçim veya ikinci bir referandum için gerekli yasal süre kalmayacak.
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Avrupa Birliği, Boris Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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