Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık

Ankara 'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Gencin yürek sızlatan açıklamalarına, kamuoyu duyarsız kalmadı ve konuya üst düzey yetkililer el attı. Ankara Valiliği konuyla yakından ilgilendiğini belirtirken, Vali Vasip Şahin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HASAN'IN SAĞLIK TEDAVİSİNE BAŞLADIK"

Ankara Valisi Şahin, kış aylarında sokaklarda kalan insanlara yönelik Ankara Valiliğinin barınma evine yaptığı ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek söz konusu videodaki Hasan Maden hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Evet dün bütün vatandaşlarımızı gerçekten çok yakından ilgilendiği ve onları etkileyen bir video paylaşımını neticesinde bizde Hasan Maden'den haberimiz oldu ve arkadaşlarımız derhal bu konu ile ilgili hemen araştırmalara gittiler. Kısa bir müddet içerisinde de Hasan'a ulaştık ve Hasan'ı hemen aldık. Şu anda da Hasan'ı sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda da burada barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var orada Hasan'ın bundan sonraki köy yaşamını daha rahat daha konforlu daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SIRAYA GİRDİ

Vatandaşlara konuya gösterdikleri önem için teşekkür eden Vali Şahin, "Bu arada ben bütün vatandaşlarımıza, yurdun dört bir köşesinden bizi telefondan arayan mesaj gönderen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz, Hasan'la ilgili ne yapabilirim, iş vereyim efendim, geçimini temin edecek diğer imkanları sağlayan hatta barınacak imkan bile sağlayayım diyen birçok vatandaşımız oldu" diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA HASAN'I ZİYARET EDECEĞİM"

Maden'in bir sağlık kurumunda tedavi altında alındığını bildiren Şahin, "İnşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir iş olarak barınacağı imkanı olarak devam edecektir. İnşallah en kısa zamanda kendisinde ziyaret edeceğim. Özellikle burada şimdi biraz önce arz ettiğim bu misafirhane imkanımızı biz daha önce duyurduk yine geçen bir daha duyuru yaptık. Tabii aslında Hasan'ın da buna ulaşması lazımdı herhalde haberdar olamadı. Ama şu an itibarıyla böyle bir kapasitemiz var ve biz bunun her Aralık ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı özellikle sokakta yaşayan evsiz kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Hasan, zannediyorum bu imkandan haberdar olmadığı için öyle bir yansıması olduğu medyaya ama önemli değil, Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık" ifadelerini kullandı.

VİCDANLARI SIZLATMIŞTI

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir toplamıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"

Genelde metronun kapısının dibinde yattığını belirten genç, sözlerine, "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an mendil satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar" demişti.

HALUK LEVENT DUYARSIZ KALMAMIŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Haluk Levent genç Hasan'ın sözlerine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Levent," Ankara Ahbap! Kardeşimizi bulalım! Ankara'da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine.. Kalacak yeri de ayarlarız.." diyerek isminin Hasan olduğu öğrenilen gence iş bulunduğunu söyledi.