Anlayarak Okuyup Yaşayarak Öğrenecekler

Halkapınar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, Yaşa Oku, Oku Yaşa Projesi ile anlayarak okuyan ve okuduğuyla yaşam arasında bağ kurabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.
Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede ilkokuldan lise düzeyine kadar tüm öğrencileri kapsayan ve 3 yıl sürecek Yaşa Oku, Oku Yaşa Projesi başlattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, yaptığı açıklamada, projeyle ilçede eğitim gören öğrencilerin, yaşam ile okuma, okumayla yaşadığı çevrenin farkında olan, sorumluk sahibi bireyler olmalarını hedeflediklerini söyledi.
Toplumda, okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama konusunda sorunlar olduğunu dile getiren Çağlar, şunları söyledi:
"Ünlü düşünür ve filozof Konfüçyüs'ün dediği gibi, 'Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım' sözünden hareketle Halkapınar'da öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu proje kapsamında belirlenen konular üzerinde kitaplar okuyacak, okudukları konular ile ilgili araştırma, sunum, kısa film, fotoğraf, çekimleri röportajlar yaparak okuduklarını yaşamaları özümsemeleri sağlanacak ve proje sonunda sosyal, kültürel ve doğal çevresine karşı daha duyarlı daha bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz."
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:39