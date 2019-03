Anlayışımda Hizmette Siyaset Olmaz"

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile bu ittifakın diğer partileri arasındaki atışmaların izlendiğini belirterek, "HDP sözcüsü çıktı ve 'Ortak olarak siz bizi görmezlikten geliyorsunuz. Bak sonucu ağır olur' diye bir ültimatom verdi. Hemen telaşlandılar. Bir araya geldiler. Pazarlıkları, gözden geçirdiler. Ondan sonra 'Tamam' dediler ve kol kola girerek devam ettiler. Millet de bunları izliyor. Gakkoşlar, bu oyuna gelir mi? Gelmez." dedi.Seçim çalışmalarını Ümraniye'de yürüten Yıldırım, Elazığ-Karakoçan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Elazığlılarla bir araya geldi.Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşayanların, memleketleri ayrı olsa da ortak geleceklerinin İstanbul olduğunu söyledi.Bulgurlu'nun Üsküdar ve Ümraniye'nin arasında olduğunu belirten Yıldırım, hem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hem de Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım için destek istedi.İnsanların 5 gün sonra sandık başına giderek oylarını kullanacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Pazar günü finali, Binali ile yapıyor muyuz?" diye sorarak "İnşallah 1 Nisan itibarıyla yola sizlerle birlikte devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duası olmadan bu işler olmaz. Mühür sizde. Milli irade sizin oylarınızla tecelli edecek. Yeri gelmişken söyleyeyim, mutlaka sandığa gidelim. Sonuçta, sizin iradenizle her şey değişecek. Siz ne derseniz, İstanbul için karar o olacak." diye konuştu."Pazarlıkları gözden geçirdiler"Başkan seçilmesi durumunda kendisine destek verenleri mahcup etmeyeceğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:"Geçmiş 16 yılda çok şey yaptık. İstanbul da buna dahil. 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz. HDP sözcüsü çıktı ve 'Ortak olarak siz bizi görmezlikten geliyorsunuz. Bak sonucu ağır olur.' diye bir ültimatom verdi. Hemen telaşlandılar. Bir araya geldiler. Pazarlıkları, gözden geçirdiler. Ondan sonra 'Tamam' dediler ve kol kola girerek devam ettiler. Millet de bunları izliyor. Gakkoşlar, bu oyuna gelir mi? Gelmez. Türkiye'nin birliği, beraberliği kırmızı çizgimizdir. Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz kırmızı çizgimizdir. Bizim, bölücülerle, teröristlerle işimiz olmaz. Bu kadar açık ve net. Ülkenin, birliğini, beraberliğini, vatanın toprak bütünlüğünü, ay yıldızlı bayrağımızı her zaman her şeyin üstünde tutarız. Bunu, 15 Temmuz gecesi bütün dünya aleme gösterdik."İstanbul'un müjdelenmiş bir şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı gönül belediyeciliği, bugün aynı heyecanla devam ediyor. 25 yıldır bu şehre hizmet ettik. Bugün, hava kirliliği, susuzluk, çöp, çukurlarını konuşan yok. Ama İstanbul'un ihtiyaçları değişmedi. Şekil değiştirdi. Bugün ulaşımı, otoparkları, kentsel dönüşümü, daha fazla yeşili ve turizmi konuşuyoruz." ifadelerini kullandı."Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük""Hayatımda hiçbir zaman hizmet ile siyaseti birbirine karıştırmadım" diyen Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:"Anlayışımda hizmette siyaset olmaz. Hizmet, herkes için olur. Yapılan hizmetler, hayata geçirilen projeler, 'Bunlar şu partiye, bu etnik kimliğe sahip' diye asla aklımızın köşesinde geçirmedik. Çünkü, insan yaratılmışların en üstündür. 'İnsanı yücelt ki, devlet yücelsin' prensibiyle 16 yıldır hizmet ediyoruz. İnşallah, bu şehre olan vefa borcumu da fazlasıyla öderim. Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdük. 31 Mart'ta vereceğiniz kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçede hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dimdik durmasından rahatsızlık duyanlar var. 31 Mart'ta bu rahatsız olanlara 'iş göremez raporu' verelim."Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve İffet Polat Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ve çok sayıda Elazığlı katıldı.Program, günün anısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a hediye sunumuyla sona erdi.