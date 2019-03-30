Annabelle Comes Home Filmi

Şeytani bebek hikayesinin konu edildiği Annabelle serisinin devam halkası olan yapımda, Warren ailesine odaklanılıyor. Gary Dauberman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku film
inin oyuncu kadrosunda Vera Farmiga
, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily Brobst gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Gary Dauberman Senaryo:
Gary Dauberman , James WanOyuncular:
Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Emily BrobstFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Annabelle Comes HomeYapımcı Firma:
Atomic MonsterYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
28.06.2019Annabelle Comes Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Vera Farmiga, Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com