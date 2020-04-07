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Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

DENİZLİ'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

07.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:28
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

DENİZLİ'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, bu gece, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Nagihan K., 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdü. Daha sonra polis ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, anne Nagihan K'yi gözaltına aldı. Nagihan K'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı, eşinin ise astsubay olduğu ve görev için Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Anne, Güncel
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