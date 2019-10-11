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Anne adaylarına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programları devam ediyor.

11.10.2019 12:43Anne adaylarına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı
Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programları devam ediyor.

Program kapsamında emzirme ve anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için ülkede her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanıyor.

Bu kapsamda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, gebe okulundan mezun olmuş ve halen eğitimine devam eden anne adaylarına yönelik "Emzirme ve Anne Sütü" konulu bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programa Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yöneticileri de katıldı.

Programda, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Gebe Okulunda görevli Ebe Nur Uymur'un sunumunun ardından, Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Uzm. Dr. Aylin Asa Afyoncu tarafından "Emzirme ve Anne Sütünün Önemi" konulu sunum, Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Klinik Psikolog Esma İrem Arda tarafından "Anne Hüznü ve Lohusalık Depresyonu" konulu sunum ve Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Leyla Tevfikoğlu Pehlivan tarafından da "Emziklilik Döneminde Beslenme ve Anne Sütü" konulu sunum gerçekleştirildi.

Programın ardından programa katılanlar topluca Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Gebe Okulunu ziyaret etti. - EDİRNE

Sağlık Bakanlığı, Edirne, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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