Haberler » Güncel » Haber

Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, indikleri köyde yiyecek arayan boz ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

25.09.2019 20:57Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, indikleri köyde yiyecek arayan boz ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Köstere köyü sakinleri, yeşillik alanda dişi boz ayı ve yanındaki 3 yavrusunu fark etti. Ayıların yiyecek aradıklarını söyleyen köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru ayıların annelerinin yanından bir an olsun bile ayrılmadığı dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı. Bölgede bir süre gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.



Torul, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:46 Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu
21:45 İbb başkanı imamoğlu, küçükçekmece'de incelemelerde bulundu
21:44 "Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı"
21:41 Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (1) - NEW
21:41 Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı
21:40 İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)
21:38 "TÜGVA'mız, nesil yetiştiriciliğinde çok büyük işlere imza atacak"