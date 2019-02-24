Anne-baba Kazada Öldü, Çocukları Yaralandı

Anadolu Otoyolu
'nun Düzce
kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara
istikameti Gümüşova
rampaları mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 BB 948 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan çiftin 1 yaşındaki çocukları ise Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce, Anadolu Otoyolu, Anne, Güncel
Kaynak: AA