Haberler » Güncel » Anne babalar keyif yaptı, çocukları Belediye Başkanı baktı - Haber

Anne babalar keyif yaptı, çocukları Belediye Başkanı baktı

AYDIN (İHA) – Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan hafta sonlarını ve boş vakitlerini çocuklara ayırdı.

28.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10Anne babalar keyif yaptı, çocukları Belediye Başkanı baktı
AYDIN (İHA) – Belediye Başkanı Nedim Kaplan hafta sonlarını ve boş vakitlerini çocuklara ayırdı. Kentte bulunan Adnan Menderes Kent Ormanı'na gelen anne babalar keyif yaparken çocukları da bizzat Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile eşi Nazlı Kaplan baktı. Çocuklarla ilgilenen Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi, çocukları bizzat kendileri oynatıp onların hoşça vakit geçirmesi için mesai harcadı.

Koçarlı Belediyesi olarak 'ın en güzel mesire alanlarından biri olan Adnan Menderes Kent Ormanı ve Mesire Alanını baştan aşağıya yenileyip ailelerin çocukları ile güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getiren Koçarlı Belediyesi'nin Başkanı nedim Kaplan, çocukların mutluluğu için ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu belirtti. Parka gelen çocuklarla bizzat kendisi ilgilenen Başkan Kaplan, çocukların aileleri pikniğini yaparken kendisi eşi Nazlı Kaplan ile çocuk parkında çocukları oynattı. Başkan amcalarının yakın ilgisi karşısında oldukça mutlu olan çocuklar, farklı bir gün yaşadı.

Özellikle şehirde yaşayan çocukların en büyük sıkıntısının apartman hayatı içerisinde enerjisini atamamak olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bir toplumda çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur. Aday olurken Belediye Başkanlığı'na değil halka hizmete aday olduk. Mesaimiz oldukça yoğun geçse de çocuklara ayırdığımız saatlerde çocukların mutluluğu ile dinlenip enerji topluyoruz" dedi.

"3 çocuğum vardı, binlerce çocuğum oldu"

31 Mart yerel seçimlerine kadar 3 çocuğundan sorumlu iken 1 Nisan itibariyle binlerce çocuğun sorumluluğunu severek omuzlarında hissettiğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "1 Nisan tarihi itibariyle 5 kişilik ailem yaklaşık 24 bin kişilik bir aile oldu. 3 olan çocuğumuz da yaklaşık 2 bin 801 çocuğa ulaştı. Çocuklarımızın mutluluğu benim için en büyük keyif. Bu nedenle fırsat buldukça çocuklarımızla zaman geçirmeye çalışıyorum" dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:47 Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
12:47 PARK POLİSİ İLE HUZUR VE GÜVEN ARTTI: 144 BİN OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
12:47 Antalya itfaiye eri yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlentti
12:47 Osmaniye'de turp sezonu, buruk başladı
12:42 Akdeniz'de metruk binalar yıkılıyor
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:48:24