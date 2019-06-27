27.06.2019 13:43
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Anne babalarına yazdıkları mektuplarla ödül kazandılar

Anne babalarına yazdıkları mektuplarla ödül kazandılar

Dünya Posta Birliğince düzenlenen 48. Uluslararası Mektup Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Dünya Posta Birliğince düzenlenen 48. Uluslararası Mektup Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim alan Fatmagül Tören ve Tayyip Kurt, "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" konulu yarışmada anne babalarına yazdıkları mektupla dereceye girdi.
Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan, PTT binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantepli öğrencilerin, Türkiye 'yi temsil etmesinden dolayı yaşadığı gururu dile getirerek, gençleri başarılarından dolayı kutladı.
Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, mektubun, geçmişin en önemli iletişim araçlarından biri olduğunu belirterek, teknolojiyle birlikte bu alışkanlığın kaybolmaya başladığını kaydetti.
Yarışma sayesinde mektup alışkanlığının yeniden kazandırılacağını vurgulayan Mete, "Mektup, yazma alışkanlığı açısından, bu kültürün hayata geçirilmesi açısından önemli. Gaziantepli öğrencilerin, uluslararası bir yarışmada Türkiye 'yi temsil etmesi gurur verici. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Fatmagül Tören de mektubu yazmaya teşvik eden edebiyat öğretmenine teşekkür ederek, okulunu çok sevdiğini söyledi.
Babasına yazdığı mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamayan Tören, ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Öğrencilere, dizüstü bilgisayar, pul koleksiyonu ve bin 500 liralık çek hediye edildi.
Kaynak: AA
Gaziantep , Posta , Anne , Güncel

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