"Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı" için geri sayım başladı

Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "Sektörün uluslararası alandaki en güçlü fuarlarından biri olarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye'de, anne bebek çocuk ürünleri pazarı, hem üretim hem de tüketim alanlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor.

Açıklamada, 2010 yılında 118 milyon dolar olduğu belirtilen bebek giyim ihracatının, 2018'de 249 milyon dolara yükseldiği aktarılırken bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle önemli bir konumda yer aldığı bildirildi.

Bebek ve çocuk ürünlerinde yakalanan ihracat başarısının, yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "Her geçen yıl büyümeye devam eden anne, bebek ve çocuk pazarını, yeniden sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.

Alan satışlarımız 2 ay öncesinden tamamlandı. Her yıl yüzde 35 yeni katılımcı firmanın yer aldığı fuarda online kayıt sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Sektörün uluslararası alandaki en güçlü fuarlarından biri olarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." yorumunu yaptı.

İhracat rakamlarına değinen Dinçer şunlara dikkati çekti:

"Çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL'lik pazar payına yaklaşan ülkemiz, çocuk abiye üretiminde İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi durumunda bulunuyor. Çorap üretiminden elde ettiği yılda 1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci çorap tedarikçisi konumunda bulunan Türkiye, kot giyside ise 1 milyar 666 milyon dolar olan ihracat rakamıyla denim hazır giyim ihracatında dünya dördüncüsü konumunda yer alıyor. 0-3 yaş arası bebek ve küçük çocuk sayısının 4,7 milyon, 0-5 yaş arası çocuk sayısının da 7 milyon olması, Türkiye'yi yeni pazarlar arayan ulusal ve uluslararası firmaların ilgi odağı konumuna taşıyor."

Markalaşma ve özgün tasarımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden sektör, 8-11 Ocak'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde 38'inci defa ziyaretçilerine kapılarını açacak. Açıklamada ayrıca, uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkan sağlayacak fuar yeni yılın da ilk anne bebek çocuk ürünleri fuarı olacağı vurgulandı.