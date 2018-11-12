Anne Bloggerları Adana'ya Geliyor

Anneler ve anne adaylarını ünlü anne-bebek-çocuk bloggerlarıyla buluşturup, annelik deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan "Gezgin Anneler Kulübü" etkinliğine Adana
'da, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi ev sahipliği yapacak.
Bir derginin, anneleri blogger anneler ve markalarla buluşturmak ve tanıştırmak için oluşturduğu Gezgin Anneler Kulübü Projesi Adana'da da hayat buluyor.
Anneleri, bebekleri-çocukları ile sosyal hayatta daha fazla yer alabilmeleri için cesaretlendirmek, onlarla farklı konularda deneyim paylaşımı yapmak amacıyla her ay Anadolu'da bir ilde düzenlenen etkinliğin Adana buluşması, 25 Kasım Kasım
Pazar günü saat 13.00'de başlayacak.
Birbirinden farklı alanlarda uzman blogger anneler, anne ve anne adayı katılımcılarla deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıp, anne-bebek bakımı ve çocuk gelişimi üzerine tavsiyelerde bulunacaklar.
Ücretsiz gerçekleşecek Gezgin Anneler Kulübü etkinliği, anne adayları, yeni anneler, çocuğunu büyütürken başka annelerin ve uzmanların bilgilerine ihtiyaç duyanları konuk edecek. - ADANA
Adana,Anne
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:34