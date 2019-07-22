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Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi

Erzincan'da yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı objektiflere yansıdı.

22.07.2019 12:25 Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi
Erzincan'da yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı objektiflere yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar, Erzincan kırsalında Fahri Akoğlu'nun objektifine yansıdı.

Birkaç aylık olduğu tahmin edilen yavrusuyla birlikte bölgede görüntülenen anne ayı, yiyecek aradı.

Yavru ayının da annesinin yanından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan boz ayılar, yavrularını asla yalnız bırakmıyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, Türkiye, Anne, Güncel

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