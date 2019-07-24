Haberler» Güncel» Haber

Anne Bulat'a son görev

Samsun'un Salıpazarı ilçesi eski Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın kazada ölen annesi Ayşe Bulat (52), Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

24.07.2019 18:31 Anne Bulat'a son görev
Samsun'un Salıpazarı ilçesi eski Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın kazada ölen annesi Ayşe Bulat (52), Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana gelen patpat kazasında Ayşe Bulat hayatını kaybetmişti. Bulat, Ünye Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, eski İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Ağıdere İmam Hatibi Veysel Bulat'ın eşi olan Ayşe Bulat, kılınan cenaze namazının ardından Ağıdere Aile Kabristanlığı'na defnedildi. - ORDU

Samsun, Anne, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
19:26   - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
19:25   Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 6 tutuklama
19:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı ile görüştü
19:25   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
19:24   AK Parti heyeti Nupelda ve Ayaz'ın ailesini ziyaret etti
19:20   BOĞAZ'IN ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALISI 550 MİLYON TL'YE SATIŞTA; BORİS JOHNSON'UN DEDESİ DE...
19:20   TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı