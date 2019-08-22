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Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde anne çocuk işbirliği ile gerçekleştirilen el sanatları sergisi beğeniye sunuldu.

22.08.2019 11:15 Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde anne çocuk işbirliği ile gerçekleştirilen el sanatları sergisi beğeniye sunuldu.

Boğazlıyan ilçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından açılan Boğazlıyan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen el sanatları sergisi ilçe çarşı merkezinde kurulmuş olan Belediye çadırında halkın beğenisine sunuldu. Anne çocuk iş birliğiyle hazırlanan el sanatları sergisindeki ürünlerden elde edilen gelir sosyal hizmetlerdeki yardıma muhtaç çocuklara dağıtılacak.

Sergi açılışına, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kaymakam Davut Sinanoğlu "SHM'leri, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunulmasına yönelik kurulan merkezler olduğunu söyledi. Sinanoğlu bu yapılan işte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - YOZGAT

Boğazlıyan, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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