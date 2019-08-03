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Anne evdeki yangından çocuklarını battaniye ile kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir binanın 5. katındaki evde çıkan yangında çocuklarıyla mahsur kalan anne, iki çocuğunu alt kattaki komşusunun açtığı battaniyeye bırakarak kurtardı.

03.08.2019 19:47 Anne evdeki yangından çocuklarını battaniye ile kurtardı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir binanın 5. katındaki evde çıkan yangında çocuklarıyla mahsur kalan anne, iki çocuğunu alt kattaki komşusunun açtığı battaniyeye bırakarak kurtardı.
İlçenin Büyük Ağrı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında Perihan Selki'nin (29) oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle çocukları Enes (4) ve Hiranur'u (5) evin balkonuna çıkaran anne, komşularından yardım istedi.
Eşinin İstanbul'da olduğu öğrenilen Selki'nin yardım çağrısını duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.
Evden dumanların yükselmesi üzerine Perihan Selki, çocuklarını alt katta oturan komşularının açtığı battaniyeye bırakarak kurtardı.
Çocukların aşağıya düşme ihtimaline karşı da bina girişine toplanan vatandaşlar benzer şekilde örtü açarak önlem almaya çalıştı.
Çocukların kurtarılma anını çevredeki kalabalık cep telefonun ile kayıt altına alırken, balkondaki Perihan Selki'yi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla indirdi.
Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve 2 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

Doğubeyazıt, Selki, Ağrı, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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