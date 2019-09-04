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Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu

Samsun'da işten evine dönen bir adam, eşini yatak odasında iple asılı halde, 1 aylık bebeğini ise beşiğinde ölü olarak buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

04.09.2019 00:29

Samsun'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Fatma B.

ANNE YATAK ODASINDA İPLE TAVANA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.'yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Fatma B.'nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu

Samsun, Polis, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (72)
M.Y: Dizi denen aşağılık proje gösterimler, insanların genetik ayarlarını bozdu . . RTÜK denen faydasız kurum kör ve dilsiz olduğu sürece daha çok evladımızı kaybederiz . .
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20 0
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XC: Evli kadınlar internette ayarlamak okadar kolay ki erkekler korkar duruma geldi evli bu diye Sonra söylesen kadın hakları derler Kadın haksızlıkları nolacak yeni ilişki yaşamak için can atıyor evli kadınlar kım yalan oldugunu soleyebilir Ayıp diye bi kavramları kalmadı kadınların Kadın cinayetlerini araştıracağınıza neden oldugunu araştırın
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10 3
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AT: Sen anlat karadenizi izlemeye devam edin çukur izlemeye devam edin aşkı memnunun tekrarlarını sakın kaçırmayın. . Şiddet pornografisine ödül gecelerinde kelebekler kozalar dağıtın. . Ahlak bilgisi derslerinde sadece sure ezberletilip geçilen nesil zaten bozulmaya o kadar müsaitken iyice foku çıksın. .
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48 1
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VATANDAŞ: Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. . Düşüncelerime tercüman olmuşsunuz. Ama bu acı olayın sebebi ne olabilir ki? Bir anne, hayattaki en kıymetlisi olan yavrusu ile malesef cansız bulunuyorsa çok yazık. Biz ne hale geldik böyle. .
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6 0
KADIN KADIN GİBİ OLMALI: biz kadınlar özellikle bozuldu bunu bir kadın olarak yazıyorum hiç bir feminiz buradan saldırmasın bana, ne olduysa başımıza ne geldiyse şükürsüzlüğümüzden yetinmeyi bilmeyişimizden geldi başımıza bir mutsuzluk hali bir doyumsuzluk hali bir kadınlar çalıştıkça para kazandıkca ben bilirim havaları(kadılar erkelerden yüksek maaşlar alıyor buda bir gerçek)erkeğini aşağılama halleri eşini aldatma halleri bırakın bu işleri Türkiyede kadınlar eşlerini erkeklerden daha fazla aldatıyor
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43 12
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AAA: Bu ölümlerin hepsinden iktidar sorumludur. Insanlar artık sıkıntıdan yaşayamaz hale geldiler yazıklar olsun ülkeyi sömürenler ölen bebeklerin hesabını allah sorar
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141 155
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AVATAR: SENİN BU HALİNDEN DE İKTİDAR SORUMLU KAFAYI YEMİŞ PARANOYAK OLMUŞSUN, İNSANLAR HAKEDİLDİĞİ GİBİ YÖNETİLİR SENİN GİBİLERE BUNLAR ANCA DEMEK Kİ. EĞİTİM ŞART
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42 23
AST: Yuru lan gezi zekali seni
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39 28
AAA YA CEVAP: SEN NE CAHİL BİR İNSANSIN. . .
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46 31
HAKAN KAYA: Merak ettim sen hangi hukumet zamaninda dogdun senin gibi kara cahillerin dogumu ulkeyi bu hale getirdi
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58 26
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