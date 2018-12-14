Düğün Sabahı Kızı Katledilen Anne, Damadının Yüzüne Haykırdı: Asın Bu Adamı

Bursa'da düğün sabahı eşi Güllü Yurdoğlu'nu (21) bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu'nun (22) yargılanmasına devam edildi. Genç kadının annesi duruşmada, "Asın bu caniyi" diye isyan etti.

16 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay, geçen yıl Kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden tanıştığı Güllü Yurdoğlu'nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikah kıydıktan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Yurdoğlu'nun, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Metehan Yurdoğlu ile avukatı Zeynep Eygün, öldürülen Güllü'nün babası Güven Solak, annesi Şahsine Kaya ve avukatları katıldı.

"BU CANİ ADAMI ASIN"

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, öldürülen Güllü Yurdoğlu'nun annesi Şahsine Kaya ile babası Güven Solak hazır bulundu. Avukatları Mustafa Canbaz, olayın şokuyla bugüne kadar yaşadıkları acılardan dolayı öldürülen Güllü'nün anne ve babasının ilk defa duruşmaya geldiğini belirtti. Kızı Güllü'yü hunharca öldüren damadı Metehan Yurdoğlu'nu sanık sandalyesinde gören Şahsine Kaya ise, "Benim biricik evladımı katleden bu cani adamı asın" diyerek, duruşmaya gelen sanığın anne ve babasının hala arkasında olmasına isyan etti. Güvenlik önlemi alan polis, gerginliği büyümeden yatıştırdı. Baba Güven Solak ise, "En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Metehan Yurdoğlu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akli dengesinin yerinde olup olmadığı raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.