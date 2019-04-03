Anne Karnındaki Torunlarım İlk Nefeste Sarin Gazı Soludu" (2)

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kırsalındaki kampta kalan mülteciler Kimyasal gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Muhammed Ebu Ahmed ile röportajHan Şeyhun'a göç eden Enes Zuhuri ile röportaj Beşşar Esed
rejiminin Han Şeyhun kimyasal katliamının üzerinden geçen iki yılda, mağdur siviller acılarını unutmazken, rejimin hala yargılanmaması ve ilçeyi vurmaya devam etmesinden derin üzüntü duyuyor.
Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'u terk eden siviller, AA muhabirine saldırı sonrasındaki anları anlattı.
Kimyasal gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Muhammed Ebu Ahmed de saldırıdan hemen sonra olay yerine gittiğini, burada anormal manzaralar gördüğünü, insanların "sebepsizce" yere düştüğünü söyledi.
Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 7 yıl önce Hama'nın Hattab köyünden Han Şeyhun'a göç eden Enes Zuhuri de sabah erken saatlerde duyduğu hava saldırısından sonra yaralılara yardım etmek için olay yerine gittiğini söyledi.
Han Şeyhun, Han, Güncel
Kaynak: AA