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Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu

HATAY'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

19.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:26 Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu

HATAY'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

Gökben O.'nun kullandığı otomobil, sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Döver Mahallesi'nde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yaptığı haberini alan Mehmet O., olay yerine geldiğinde Gökben O.'nun yaralı kurtulduğunu gördü ancak araçta 2 yaşındaki oğlunun olmadığını öğrenince Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'nun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük S.E.O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



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Kaynak: DHA

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