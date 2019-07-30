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Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.

30.07.2019 14:15 Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.

Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.

Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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