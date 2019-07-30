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Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin altında kalarak ölen yavrularını yalayıp başında bekleyen anne kedi, görenlerin yüreğini burktuMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.

30.07.2019 20:42
Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı
Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin altında kalarak ölen yavrularını yalayıp başında bekleyen anne kedi, görenlerin yüreğini burktu
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.
Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.
Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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