13.07.2019 16:36
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Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sevilay B. (33), aynı apartmanda yaşayan eski kayınvalidesi ve görümcesi tarafından dövüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sevilay B. (33), aynı apartmanda yaşayan eski kayınvalidesi ve görümcesi tarafından dövüldü. Bayrak hastanede tedaviye alınırken, anne ve kızı gözaltına alındı.
Olay, Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Sevilay B. (33) ile eski kayınvalidesi Fadime T. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, Fadime T.'nin kızı Tasihe D. (28) de katılınca kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yüzünde kesik oluşan Sevilay B.  polis otosuyla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Fadime T ve kızı Tasihe D. polis merkezine götürüldü.


- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Anne, Güncel

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