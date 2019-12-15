Haberler » 3. Sayfa » Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Haberler

Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı.

15.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:01Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı. 2 ayrı mağazada hırsızlık yapan anne ve kızı toplamda 20 adet kıyafet çaldı.

Olay, Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Girdikleri 2 ayrı mağazada toplamda 20 adet kıyafet çalan ve anne kız olduğu öğrenilen N.A.(52) ve B.T.(32) mağazadan çıkamadan çalışanlar tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızların kıyafetlerde bulunan alarm aparatlarını söktükleri anlaşıldı. Mağaza çalışanlarının fark etmesi üzerine B.T. ve N.A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:36 Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar - Haberler
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Haberler
21:28 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
21:22 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Haberler
21:18 Tersanede iş kazası: 1 ölü - Haberler
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Haberler
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Haberler
19:05 Meral Akşener ve Ali Babacan, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Haberler
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Haberler
18:45 Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi - Haberler
15.12.2019 21:39:25