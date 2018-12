Anne Kız Ortaokula Gidiyorlar

06 Aralık 2018 Perşembe 11:38



SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Araklı ilçesinde, kızının tavsiyesiyle açıköğretim ortaokuluna kayıt yaptıran 2 çocuk annesi Seher Sipahi'nin okuma azmi, örnek gösteriliyor.Araklı ilçesinde yaşayan, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Seher Sipahi, ilkokulu bitirdikten sonra memur olan babasının emekliliğinin ardından geldikleri köylerinde ortaokul olmaması nedeniyle yarım bıraktığı ve içinde ukde olan okuma isteğini, yıllar sonra çocuklarının tavsiyesiyle gerçekleştirdi.Sipahi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinden etkilenerek, 8. sınıf öğrencisi küçük kızı Büşra'nın tavsiyesiyle açıköğretim ortaokuluna kayıt yaptırdı.İlkokula yaşını büyüterek kayıt olmuşBabası Zonguldak'ta görev yaparken ilkokula devam ettiğini anlatan Sipahi, okuma hevesiyle ağabeyleriyle okula gittiğini ancak yaşının küçük olması nedeniyle kabul edilmemesi üzerine babasının yaşını büyüterek ilkokula kaydını yaptırdığını söyledi.Sipahi, "Büyük ağabeyim beni kucağında ilkokul birinci sınıfa getirdi. İlkokula öyle başladım. O zamanlar çok hevesliydim. Hemşire olmayı çok istedim ama babamın işi gereği Araklı'ya köye geri döndük. Babam emekli oldu. Köyde okul olmadığından başka köyde de uzaklığından dolayı gitmek istesem bile gidemedim." dedi.Yıllarca içinde taşıdığı okuma hevesiyle çocuklarının derslerine yardım ettiğini aktaran Sipahi, "Büyük kızımın derslerine elimden geldiği kadar hep yardımcı oldum. Bir gazete, kitap görsem hemen onları okurdum. Okuma hevesim hep vardı. Nasip bu zamanaymış. Şu anda ortaokulda okuyan küçük kızım 'anne sen de okula başlasana' dedi. Onun yardımıyla beraber ben de ortaokula başladım. Bir de televizyonda gördüm, 80-90 yaşında okula gidiyorlar. Ben neden gitmeyim dedim. Onlara da heves ettim başladım." ifadelerini kullandı.Araklı Halk Eğitim Merkezi'ne giderek ortaokula kayıt yaptırdığını belirten Sipahi, "Kimliğimi alıp gittim. Memurlara 'ben okumak istiyorum' diye söyledim. 'Bu yaştan sonra ne yapacaksın okumayı, okuryazarlık biliyor musun, yapabilecek misin?' dediler. Kağıtlarda yazanları okudum. Bu kez memurlar 'sen bu gidişle liseyi bile bitirirsin' dediler. Kaydımı yaptırdım." şeklinde konuştu."Ortaokulu bitireyim liseyi de okumayı düşünüyorum"Sürekli okuduğunu ve okumayı çok sevdiğini kaydeden Sipahi, "Allah'ın izniyle ortaokulu bitireyim liseyi de okumayı inşallah düşünüyorum." dedi.Gençlere okumalarını tavsiye eden Sipahi, "Ben onların yaşında onların yerinde olsam gece gündüz ders yapar hiçbir şeyle ilgilenmem. Derslerinde başarılı olunca her bir muratlarına da ererler. Ben okumayı çok seviyorum, herkesin de okumasını istiyorum. Her kitaptan başka bir şey öğreniyorum, okudukça neyin ne olduğunu anlıyorsun." ifadelerini kullandı.Kendisi gibi ortaokula giden küçük kızı Büşra ile ders çalıştıklarını aktaran Sipahi, "Kızım da ortaokula gidiyor ben de. Bakalım hangimizin dersleri başarılı olacak. Hangimiz başarılı olursa diğeri ona hediye alacak." diye konuştu.Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Büşra Sipahi de geçmişten kalan okuma isteğini gerçekleştirmek için annesine okula devam etmesini önerdiklerini belirterek, "Dışarıdan ortaokulu okuyabileceğini söyledik. Kendisi giderek kaydoldu. Birlikte kitap, roman filan okuyorduk. Kitap okumayı da çok seviyordu. Annemle birlikte ders çalışmak güzel. Hem o bilemediği soruları bana soruyor. Bazen de ben ona soruyorum kendini geliştirsin diye. Birlikte uyumlu bir öğrenci gibi çalışıyoruz." diye konuştu.Aileyi ziyaret eden Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin de tekrar ortaokula başlayarak yarıda kalan eğitimine devam eden Seher Sipahi'nin okuma azminin gençler için çok güzel bir örnek olduğunu vurguladı.Çetin, şunları kaydetti:"Ablamız o kadar işinin içinde okuyacağım diyor ve çok da gayretli. Bu bütün gençlerimize örnek olmalı. Bütün gençlerimiz imkanlar ne olursa olsun dersine çalışmalı, okuluna gitmeli, başarılı olmalı. Hem ülkeye hem de ailesine katkı sağlayacak şekilde devam ettirmeli. Bu gerçekten Türk Anadolu kadınının temsilidir. Hani cephede sırtında kurşun taşıyan ablalarımızın günümüze uyarlanmasıdır aslında. Çalışkan Anadolu insanının güzel bir örneği. Biz de devlet olarak her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'deki tüm gençlerin bu örneği görmesi ve kendilerine model alması lazım. Ablamız bu şartlarda çocuk okuturken bu kadar ev işi arasında bir de dışarıdan sınavlara girerek diplomasını almaya çalışıyor. Örnek olsun gençlerimize."