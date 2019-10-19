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Anne, kızını alevlerden son anda kurtardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı.

19.10.2019 12:59Anne, kızını alevlerden son anda kurtardı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Vezirli köyünde çıkan yangında, mutfakta yemek yapan anne, 4 yaşındaki kızını son anda alevlerin sardığı odadan çıkarıp, kurtardı. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde, Akkoç Ailesi'nin evinde çıktı. Mutfakta yemek yapan 3 çocuk annesi Siyehan Akkoç (31), 4 yaşındaki kızının tek başına kaldığı odadan dumanlar yükseldiğini gördü. Hemen odaya girip, kızını çıkardı. Alevler kısa sürede evi sararken komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın tfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyleyen anne Akkoç, yetkililerden yardım istedi.


- Ksekova

Yüksekova, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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