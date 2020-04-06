Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Sinop'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan polis ekipleri, sokak köpekleri için seferber oldu.

06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım
Sinop 'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan polis ekipleri, sokak köpekleri için seferber oldu. Hem görevlerini sürdüren hem de sokak hayvanlarına gıda yardımında bulunan ekipler bu seferde anne köpeği beslediler.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir çok esnafın kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak köpeklerine polis ekipleri sahip çıktı. Korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bu seferde bir köpek anneyi sevindirdiler. Boyabat Bağlar mevkinde 8 yavru yapan anne köpeğe Boyabat polisi yiyecek vererek zor gününde sahip çıktı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Boyabat, Sinop, Polis, Anne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı Haberler
Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli? Haberler
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli?

Son Dakika Güncel Haberleri

16:55: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber 16:55: Hastanelerde tıbbi maske zorunluluğu - Haber 16:55: Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü - Haber 16:54: Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan "Evde Kal" çağrısı - Haber 16:54: Esnaftan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine destek - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber