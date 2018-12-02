02 Aralık 2018, 09:17
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Fedakar Anne, Başakşehir Maçında Görme Engelli Kızına Maçı Anlattı

Fedakar Anne, Başakşehir Maçında Görme Engelli Kızına Maçı Anlattı

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor mücadelesini tribünde takip eden anne, görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında, tribündeki iki taraftar gözlerden kaçmadı. Bir anne, maça getirdiği görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik "90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol" pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.

Öte yandan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Anne,Başakşehir

YORUMLAR (2)
..ALLAH YARDIMCI OLSUN : Allah razı olsun teyze..sizin gibi fedakr anne babaların sayısını artırsın RABBİM..Allah yardımcı olsun
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FENERLİHALİT: ne güzel birsey helal olsun böyle annelere. . . . .
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