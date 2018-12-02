Fedakar Anne, Başakşehir Maçında Görme Engelli Kızına Maçı Anlattı

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında, tribündeki iki taraftar gözlerden kaçmadı. Bir anne, maça getirdiği görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.
Öte yandan karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik "90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol" pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.
Öte yandan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Anne,Başakşehir
02 Aralık 2018 Pazar 09:17