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Anne mandanın yavru sevgisi

Anne mandanın yavru sevgisi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fatih Adatepe, yeni yavru yapan mandasını taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu.

30.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:21
Anne mandanın yavru sevgisi
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fatih Adatepe , yeni yavru yapan mandasını taşımak için ilginç bir yönteme başvurdu. Adatepe arkadaşının motosikletine ters binerek elindeki kasaya koyduğu yavru manda ile annesini peşine takıp köyün yolunu tuttular. Zaman zaman hızlanan motosiklet sürücüsünü 'Yavaş hayvanı yorma' diye ikaz eden Adatepe'nin paylaştığı video büyük beğeni topladı. Anne mandanın yavru sevgisi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey, Adatepe, Fatih, Anne, Genel

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Anne mandanın yavru sevgisi
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