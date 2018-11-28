Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri
Basketbol takımında sakatlık şoku yaşanıyor.
Bellona Kayseri Basketbol takımında sakatlık şoku yaşadı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Canik Belediyespor
maçında sakatlanan Amerikalı Anne Marie
Armstrong sezonu kapattı. Bellona Kayseri Basketbol kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "Canik Belediyespor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan oyuncumuz Anne Marie Armstrong'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" cümleleri kurdu. Geride kalan 6 haftada bütün maçlarda forma giyen ABD
'li oyuncu Anne Marie Armnstrong ilerleyen günlerde çapraz bağlardan ameliyat olacak.
(İHA)
Kayseri,Bellona,basketbol,Anne Marie
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:41