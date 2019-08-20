Anne Marie İkinci Kez Regnum Carya sahnesinde!

Türkiye ve Antalya'yı çok sevdiğini ve bir daha gelmek istediğini belirten dünyaca ünlü pop yıldızı Anne Marie 25 Ağustos'ta ikinci kez sevenleriyle buluşacak.

James Arthur, Jason Derulo ve yılın konseri Jennifer Lopez performansından sonra bu yıl ki Regnum Live in Concert Serisi'nin son sahne performansında Anne Marie yer alıyor. Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçtiğimiz yıl, Regnum Carya sahnesinde dinleyen herkesi büyüleyen 27 yaşındaki İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, Regnum Carya'nın bu yıl ikincisini düzenlediği 'Live in Concert Serisi' kapsamında Antalya'da ikinci kez hayranlarıyla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser ziyafeti yaşatan Marrie "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti. Rockabye adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıl müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve bir çok müzik ödülünün sahibi güzel sanatçı, 25 Ağustos'ta ikinci kezRegnum Carya'nın dev sahnesinde müzik severlerle buluşacak.

Regnum Carya'nın bu yaz ikinci kez düzenlediği ve son yılların en çok konuşulan konser serisine imza atan Regnum Live in Concert Serisi, 26 Ağustos'ta dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Anne Marie'yle son bulacak. Regnum Live in Concert Serisi kapsamında önümüzdeki sene sahne alacak dünya starlarının kimler olacağı şimdiden merak konusu oldu.