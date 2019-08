Anne marie, konserden sonra tatil yapacak

ANTALYA'da sahneye çıkacak olan ve 'Rockabye' şarkısıyla dikkat çeken İngiliz şarkıcı Anne Marie, konserinin ardından 5 gün boyunca Antalya 'da tatil yapacak. Regnum Live in Concert'in kapanış konserinde sahne alacak olan şarkıcı, 11 bin 500 Euro'luk (yaklaşık 74 bin TL) konaklama ücretini ise kendi cebinden ödedi.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in düzenlediği Regnum Live in Concert Serisi'nde James Arthur, Jason Derulo ve yılın konseri Jennifer Lopez'in ardından 25 Ağustos Pazar günü ünlü pop yıldızı Anne Marie sahneye çıkacak. Geçen yıl da aynı etkinlik kapsamında konser veren İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, ikinci kez Antalya'da hayranlarıyla buluşacak.27 yaşındaki Anne Marie geçen yılki konserinde, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek bu yıl da Türkiye'deki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.'Rockabye' adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi olan şarkıcının konseriyle bu yılki Regnum Live in Concert serisi de tamamlanacak.5 GÜNLÜK TATİL İÇİN 11 BİN 500 EURO ÖDEDİ45 kişilik ekibiyle gelen Anne Marie otele yerleşti. Konser için son hazırlıkları inceleyen Anne Marie, yarın saat 21.00'deki konserinden sonra Regnum Carya'da 5 gün tatil yapacak. Anne Marie'ye otel yönetiminin ısrarına rağmen, "İş başka tatil başka" diyerek tatil parasını cebinden ödedi.Kral dairesinde kalacak olan sanatçı, geceliği 2300 Euro olmak üzere toplam 11 bin 500 Euro ödeme yaptı.Otel yönetimi, baklavaya düşkün olan sanatçı için bir tepsi fıstıklı baklava hazırlattı.