Anne oğul cinayetinin şüphelileri yakalandı

Kaynak: İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fadime Aybar'ın silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili 2 şüpheli yakalandı.Olay, Akçadağ ilçesi Derinboğaz (Ancar) Mahallesi'nde 8 Haziran günü yaşanmıştı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Gaziantep'te görevli polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fadime Aybar, akrabaları Y.A. ve C.A. tarafından tüfekle ateş açılması sonucu öldürüldü. Olayın ardından 2 şüpheli de kaçarken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı ve tüm kaçış istikametleri kapatıldı.Cinayetin şüphelilerinden Y.A. aynı gün olay yerine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Fatih Mahallesi'nde jandarma tarafından yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etti.Olayda kullandığı değerlendirilen tek kırma av tüfeği ile birlikte kaçan diğer şüpheli C.A. ise Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması sonucunda 11 Haziran günü Derinboğaz (Ancar) Mahallesi Aşağıköy mezrasında dağlık ve ormanlık arazide yakalandı. Cinayette kullanılan ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanan şüpheli C.A., Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA