Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anne oğul maske dikmek için makine başında

Anne oğul maske dikmek için makine başında Lise öğrencisi annesi ile birlikte ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske dikiyor Bilgisayarda geçirdiği boş vaktini artık maske dikmek için harcıyor 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından lise öğrencisi de maske dikmeye...

07.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:05
Anne oğul maske dikmek için makine başında
Lise öğrencisi annesi ile birlikte ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske dikiyor
Bilgisayarda geçirdiği boş vaktini artık maske dikmek için harcıyor
20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından lise öğrencisi de maske dikmeye başladı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir lise öğrencisi, annesinin de yardımı ile, eğitime ara verilmesiyle birlikte boş vaktini değerlendirerek ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske dikmeye başladı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan 16 yaşındaki Abdil Semih Ağdacı, sokağa çıkma yasağının ardından evlerinde maske dikmeye başladı. Tüm öğrencilere örnek olacak bir şekilde ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske diken Ağdacı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın '20 yaş altının sokağa çıkmasının yasak olduğunu' açıklamasından önce, vaktimi ders ve oyuna harcıyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından sonra, ders çalıştıktan sonra kalan boş vaktimi yani bilgisayar oyunlarına harcadığım vaktimi insanlarımız için faydalı bir hale getirmek istedim. Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerinde 'neler yapabilirim?' diye düşündüm ve ardından maske dikimine başladım. Maskelerimiz yıkanabilir olup, erkekler için mavi, beyaz bayanlarımız için ise pembe. Ayrıca çocuklar için de maske üretimim oldu. Bugüne kadar yaklaşık 500 maske diktim ve dağıtmaya başladım. Maskelerimiz öncelikle ihtiyaç sahibi olan ailelere ve mahallemizde durumu müsait olmayan ailelere dağıtacağız. Kendi imkanlarımız ile kumaşını ve lastiğini temin ettiğimiz maske dikimi için Annemden eğitim aldım. Maske dikimimiz son hızı ile devam ediyor, annem de boş vakitlerinde bana yardım ediyor" diye konuştu. Anne oğul maske dikmek için makine başında

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Anne, Yerel

Haberin Videosu :

Anne oğul maske dikmek için makine başında
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Anne oğul maske dikmek için makine başında - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Yerel Haberleri

14:22: Erdek'te korkutan yangın - Haberler 14:19: Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı - Haberler 14:17: Kars'ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı - Haberler 14:16: ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi - Haberler 14:16: (Özel) Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 12:54: Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu