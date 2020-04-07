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Anne oğul maske için makine başında

Afyonkarahisar'da bir lise öğrencisi, annesinin de yardımı ile, eğitime ara verilmesiyle birlikte boş vaktini değerlendirerek ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske dikmeye başladı.

07.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:31
Anne oğul maske için makine başında
Afyonkarahisar'da bir lise öğrencisi, annesinin de yardımı ile, eğitime ara verilmesiyle birlikte boş vaktini değerlendirerek ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske dikmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan 16 yaşındaki Abdil Semih Ağdacı, sokağa çıkma yasağının ardından evlerinde maske dikmeye başladı. Tüm öğrencilere örnek olacak bir şekilde ihtiyaç sahipleri için yıkanabilir maske diken Ağdacı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın '20 yaş altının sokağa çıkmasının yasak olduğunu' açıklamasından önce, vaktimi ders ve oyuna harcıyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından sonra, ders çalıştıktan sonra kalan boş vaktimi yani bilgisayar oyunlarına harcadığım vaktimi insanlarımız için faydalı bir hale getirmek istedim. Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerinde 'neler yapabilirim?' diye düşündüm ve ardından maske dikimine başladım. Maskelerimiz yıkanabilir olup, erkekler için mavi, beyaz bayanlarımız için ise pembe. Ayrıca çocuklar için de maske üretimim oldu. Bugüne kadar yaklaşık 500 maske diktim ve dağıtmaya başladım. Maskelerimiz öncelikle ihtiyaç sahibi olan ailelere ve mahallemizde durumu müsait olmayan ailelere dağıtacağız. Kendi imkanlarımız ile kumaşını ve lastiğini temin ettiğimiz maske dikimi için Annemden eğitim aldım. Maske dikimimiz son hızı ile devam ediyor, annem de boş vakitlerinde bana yardım ediyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Anne, Güncel
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