Anne olan oyuncu Seda Bakan, bebeğini emzirirken poz verdi

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren ve 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, 2 gün önce anne oldu. Bakan, doğum sonrası ilk pozunu kızını emzirirken verdi ve bu anları Instagram hesabından yayınladı.

BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN POZ VERDİ

İlk bebeğini kucağına almanın büyük sevincini yaşayan güzel oyuncu Seda Bakan, yaşadığı tarifsiz duyguları takipçileriyle paylaştı. Hastanede kızını emzirirken eşiyle selfie yapan oyuncu, fotoğrafı "Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

"KEŞKE ÖZEL KALSAYMIŞ"

Seda Bakan'ın paylaşımına kısa sürede Murat Cemcir, Önder Tiryaki, Zeynep Kırşan, Aslı Enver, Gülse Birsel ve Mert Fırat gibi ünlü isimler güzel yorumlar yaparken bir grup kullanıcı ise Bakan'ı emzirme pozunu "Keşke bu anınız özel kalsaymış" diyerek eleştirdi. Oyuncunun emzirme pozu kısa sürede 97 bin beğeniye ulaştı.