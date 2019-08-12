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Anne olduktan sonra podyumlara bırakan tescilli güzel Nur Gümüşdoğrayan bikinili görüntülendi

2004 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında birinci olan Nur Gümüşdoğrayan, ailesiyle tatil yaptığı Türkbükü'nde görüntülendi. Bikinili objektiflere yakalanan iki çocuk annesi Gümüşdoğrayan, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

12.08.2019 13:18
Anne olduktan sonra podyumlara bırakan tescilli güzel Nur Gümüşdoğrayan bikinili görüntülendi

2014 yılında iş adamı Sarp İbrahimoğlu ile hayatını birleştirip iki çocuk sahibi olan eski model Nur Gümüşdoğrayan, podyumları bırakıp kendini ailesine adamıştı. Tescilli güzel, önceki gün oğlu Yaman ve eşiyle birlikte Türkbükü'nde kameralara yansıdı. Çekirdek ailenin eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.

"BİR DAHA PODYUMA DÖNMEM"

Geçtiğimiz günlerde ise "Şöhret geride kaldı, şimdi bambaşka bir hayatım var. Bir daha podyuma, ekrana dönmem" demişti.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Eski kraliçe, kızı Leyla, oğlu Yaman ve eşi Sarp İbrahimoğlu ile önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. İki çocuk annesi olan Nur Gümüşdoğrayan, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Anne olduktan sonra podyumlara bırakan tescilli güzel Nur Gümüşdoğrayan bikinili görüntülendi

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YORUMLAR (2)
E G M: NE FİT GÖRÜNTÜSÜ PÖRSÜMÜŞ HER TARAFI
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PODYUMA TEK KOŞULLA DÖNER: Boşanıp yeni koca ararken.
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