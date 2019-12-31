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Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

Sivas'ta annesi tarafından hırsızlığa zorlanan 7 yaşındaki küçük kızın bir eczanedeki kasayı soyma görüntüleri vicdanları sızlattı.

31.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:31
'ta annesi tarafından hırsızlığa zorlanan 7 yaşındaki küçük kızın bir eczanedeki kasayı soyma görüntüleri vicdanları sızlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda F.U adlı anne, 7 yaşındaki kızı B.U. ile birlikte ilaç alma bahanesiyle eczaneye girdi. F.U çalışan eczacıyı oyaladığı esnada küçük kız kasaya yönelerek kasadan yaklaşık 750 lira parayı çaldı. Daha sonra anne ve küçük kızı hiçbir şey olmamış gibi eczaneden ayrıldı. Olay sonrası eczane sahibi kasada paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelenince olay fark edildi. Soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri anne ve kızı tespit ederek çaldıkları paralarla evlerinde yakaladı.
Yaşananları anlatan eczane çalışanı Ahmet Sırıklı, yapılanın çok yanlış olduğunu ifade ederek, "Ablanın biri kapıdan içeri girdi. Benden bir ağrı kesici istedi. O arada benle konuşurken, kızı oluyor sanırım kasaya gidiyor ve kimsenin haberi olmadan kasayı boşaltıyor. Bizde hiç farkına varmadık. Sonra çıkıp gittiler. 750-800 lira civarı bir para çaldılar. Hemen polise haber verdik. Yakalandılar diye biliyoruz. Yapılan çok yanlış. Ailesinin buna teşvik etmemesi, örnek olması lazım" dedi.
(Onur Erden/İHA)
Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

Yeşilyurt Mahallesi, Sivas, Anne, Güncel

Kaynak: İHA


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