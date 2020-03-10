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Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı (2)

RUNATOLİA'DA BİRİNCİ OLDUAnnesinin sürekli evde oturmasını istemediği için başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu olan Hamide Doğangün, Antalya'da bu yıl 1 Mart'ta 15'incisi düzenlenen Runatolia...

10.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:59
Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı (2)

RUNATOLİA'DA BİRİNCİ OLDU

Annesinin sürekli evde oturmasını istemediği için başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu olan Hamide Doğangün, Antalya 'da bu yıl 1 Mart'ta 15'incisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda engelli tekerlekli sandalye kategorisinde birinci oldu. Hamide Doğangün, "Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'na katıldım. Engelli tekerlekli sandalye kategorisinde birincilik elde ettim. Kamp yaptığım Antalya'da bu yarış benim için çok önemliydi. Hem performansımı değerlendirme hem de daha da yukarı çıkarma fırsatı yakaladım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya, Güncel
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