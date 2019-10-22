Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çalışmaları sonrasında eğitim alan personele katılım belgeleri verildi.



Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" ile gebelik döneminden başlanarak annelere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi programları anlatılmakta.



Kırşehir'de sağlık personeline 15-16-17 Ekim tarihlerinde verilen eğitimler, tamamlanması sonrası İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Ali Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Dağ ve Çocuk Ergen Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Deniz Torun eğitim sertifikalarını vererek eğitimler hakkında bilgi aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA