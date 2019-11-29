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Anne sütünün faydaları anlatıldı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kurumları eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor.

29.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:45Anne sütünün faydaları anlatıldı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kurumları eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimlerini sürdüren müdürlük personelleri, anne sütü ile beslenme ve emzirme anne ve bebek sağlığı açısından sayısız yararların içerdiğini katılımcılara aktardı. Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla sağlık bakanlığı tarafından ülke genelinde anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kurumları programı yürütülmeye devam ediyor.

Düzce'de Sağlıklı yaşam merkezi eğitim salonunda merkez toplum sağlığı merkezinden görevli eğitmenler Mahir Arslan, Ebe Semra Demirel ve Ebe Canan Azın tarafından müdürlüğe bağlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Aile Sağlı Merkezlerinde görev yapan 6 doktor ve 13 ebe hemşireye Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitim sonrasında katılımcılara belgelerini Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından takdim edildi. - DÜZCE

İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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