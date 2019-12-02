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Anne Üniversitesi eğitime başlıyor

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki hafta boyunca devam edecek olan Anne Üniversitesi'nin açılış programı, Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

02.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:34Anne Üniversitesi eğitime başlıyor
Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki hafta boyunca devam edecek olan Üniversitesi'nin açılış programı, Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Bayburt Valisi Cüneyt EPCİM, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç katıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, annelerin kutsiyeti hakkında bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Arkasından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, annelik olgusunun önemine vurgu yaparak Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen bu etkinlik için memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bildirdi.

Anne Üniversitesi'nin açılış dersi, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hüsniye Bülbül tarafından yapıldı. Bülbül, misafir ve katılımcılara "Mahremiyet Eğitimi" ile ilgili bir sunum yaptı.

Anne Üniversitesi eğitimleri kapsamında, alanında uzman 15 farklı eğitimci tarafından aile, anne-baba ve çocuk temalarında etkinlik ve konferanslar verilmeye devam edecek. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Dede Korkut, Bayburt, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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