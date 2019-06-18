18.06.2019 17:56
Haberler» Güncel» Haber

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

Anne ve 2 çocuğu doludan kaçıp, sele kapılmış (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERErzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Doğubayazıt İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Naime Polat ve 2 çocuğunun cenazeleri, karayoluyla Doğubayazıt İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları tarafından karşılanan cenazeler, bir süre evlerinin önünde bekletildi. Anne ve iki çocuğuyla son kez vedalaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçirenlere yakınları yardımcı olmaya çalıştı. Naime Polat (48) ile çocukları Musa (11) ve Pınar'ın (4) cenazeleri, daha sonra ilçe mezarlığına getirildi. Bu sırada fenalaşan Cesim'i (13) acılı baba Harun Polat kucağına alarak arabaya götürdü. Cesim, araçla hastaneye götürüldü.
İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile Polat ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası anne ve 2 çocuğu yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.
Bu arada anne ve 2 çocuğunun sele kapıldığı bölgede yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nurullah Yıldırım da aynı mezarlıkta toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Anne, Doğubeyazıt, Adli Tıp Kurumu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:01 Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi
19:01 Cezayir'de Anayasa'nın askıya alınması talebine Genelkurmay'dan ret
19:00 (Ek bilgilerle)ERDOĞAN FATİH CAMİİ'NDE MURSİ İÇİN KILINAN GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDI
19:00 Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi
19:00 Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafı ile buluştu
18:59 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR - PATLAMANIN OLDUĞU YER
18:59 Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı