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Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve anne vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:40Anne ve 4 çocuk yangından son anda kurtarıldı
Denizli'nin ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk ve anne vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi 1841 sokak üzerinde bulunan üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde kalan anne Ümmü A. balkona çıkarak Ertuğrul (4), Ecrin (7), Esma (2) ve Hüsna (2) vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile fertleri ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
(İHA)

Merkezefendi, İtfaiye, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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